Суд Амстердама пообещал в июне вынести решение по возврату Украине "скифского золота"

Источник: Українські новини

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) прогнозирует вынесение решения по апелляции музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возврате Украине коллекции "скифского золота" 11 июня.

Об этом написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о "скифском золоте", - написал он.

Других подробностей Петухов не сообщил.

Предметом спора является коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для экспонирования 6 февраля - 28 мая 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

После аннексии Россией Крыма нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения коллекции Национальному музею истории Украины, мотивируя это возможными претензиями со стороны крымских музеев.