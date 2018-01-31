Суд арестовал экс-главу Администрации морпортов Украины

Источник: 112.ua

Соломенский райсуд Киева 30 января назначил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе Администрации морских портов Украины (АМПУ) Андрею Амелину. Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) в Facebook.

"Следственный судья назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП "Администрация морских портов Украины" экс-главе ГП АМПУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12 млн грн", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что еще одному фигуранту этого уголовного дела – директору предприятия "Техморгидрострой Николаев", согласно постановлению суда, назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.

Напомним, 29 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски на государственном предприятии в Одессе. Сообщалось, что обыски проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения в 2015 году денежных средств должностными лицами ООО "Техморгидрострой" по предварительному сговору с сотрудниками АМПУ. Отмечалось, что в результате обысков задержаны 10 человек. Издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что среди задержанных –бывший директор Администрации морских портов Украины Андрей Амелин и его заместители.

Позже НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило о подозрении семи бывшим и одному действующему должностному лицу госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в завладении более 247 млн грн.

В 2015 году компания "Техморгидрострой", которая фигурирует в уголовном деле, занималась дноуглублением в Бердянском и Мариупольском портах. Сначала стоимость работ была определена в размере 290 млн 310 тысяч гривен. Позже оказалось, что гавани углубили недостаточно, и 11 декабря 2015 года по инициативе Амелина был объявлен еще один конкурс, который выиграл все тот же "Техморгидрострой". В этот раз стоимость работ составила 712,18 млн грн.

После этого договорами между АМПУ и "Техморгидростроем" заинтересовались правоохранители, которые засомневались и в прозрачности конкурсов, и в оценке стоимости работ, и в качестве выполненного дноуглубления.