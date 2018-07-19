Суд арестовал имущество Вышинского

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Местные жители не исключают поджог, полиция проверяет и эту версию.

Украинца Панова могут включить в обменный список, поскольку туда попадают только те, кто уже получил приговор.

Президент подчеркнул, что речь идет не о создании государственной церкви, потому что церкви были и будут независимыми от государства.

Порошенко: Томос для церкви у нас еще не в кармане

В Черниговской области дифтерией заболел 11-летний мальчик. Ему ввели противодифтерийную сыворотку, но ребенок до сих пор в реанимации.

Киев ничего не сделал для изменений в пункт о языке в законе об образовании. Сейчас между странами серьезный конфликт, заявил глава МИД Венгрии.

Холдинг рассчитывает, что с 2019 года транзит российского газа через Украину будет на 20% дешевле и ниже, чем по Северному потоку-2.

Глава государства акцентировал, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.

Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня - 25%, подсчитали во Всемирном банке.

Бедных в Украине больше, чем пять лет назад - ВБ

До конца лета в некоторых регионах Украины ожидается ряд массовых мероприятий, на которых задействуют все подразделения МВД.

Абитуриентка наняла для сдачи ВНО нескольких выпускниц местной школы, внешне похожих на нее. При этом на каждый экзамен она нашла отдельного двойника.

Силовики задержали мужчину, который пытался скрыться от них на авто. Во время погони звучали звуки выстрелов.

Глава США с нетерпением ждет второй встречи с Владимиром Путиным, чтобы приступить к постепенной реализации достигнутых договоренностей.

Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.

Украинский режиссер, находящийся в российской колонии, голодает уже 67 дней. По словам адвоката, у Сенцова начала отказывать сердечная мышца.

В правительстве подсчитали, что из-за закона бюджет будет терять ежегодно два миллиарда гривен.

"Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков", - отметила Тихончик.

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