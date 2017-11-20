20.11.2017
Суд арестовал ректора Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева и назначил залог 1,5 млн гривен
Источник: Українські новини
Дзержинский районный суд Харькова арестовал ректора Харьковского национального университета Воздушных cил имени Ивана Кожедуба Андрея Алимпиева и назначил залог в размере 1,5 млн гривен Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал подозреваемого до 17 января 2018 года.
При этом суд установил залог в размере 1,5 млн гривен.
Новости раздела
Украина
20.11.2017
Задержанному в Белоруссии директору украинского завода инкриминируют дачу взятки, - посол
В КГБ Белоруссии не предоставили информацию относительно задержания украинца
Украина
20.11.2017
Порошенко внес в Раду законопроект о дипломатической службе
Президент подчеркнул важность рассмотрения документа как неотложного
Украина
19.11.2017
Кремль будет выводить войска с Донбасса, но есть другая угроза - генерал
Президент России Владимир Путин создает себе имидж "миротворца" и даже может заняться выводом войск с Донбасса, но на условиях, которые вряд ли устроят Украину.
Украина
19.11.2017
У Порошенко сообщили о важной договоренности по "черному списку" Польши
Новые польско-украинские договоренности
Украина
19.11.2017
В Украине собираются закрыть все интернаты: что будет вместо них
В стране создадут новые услуги для семей и детей.
Украина
19.11.2017
Бывшая жена Боголюбова отсудила у Приватбанка 500 миллионов гривен
Экс-жена Боголюбова отсудила у Приватбанка полмиллиарда
Украина
19.11.2017
Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины
В Киеве перед Верховной радой прошла акция сторонников Михаила Саакашвили. Политик анонсировал "народный импичмент" 3 декабря и заявил, что готов возглавить новое правительство Украины.
Украина
19.11.2017
Синоптики предупреждают о похолодании и мокром снеге: карта
По прогнозам Укргидрометцентра, 20-21 ноября по всей территории Украины похолодает, ожидается мокрый снег с дождем
Украина
18.11.2017
Столтенберг: Двери НАТО открыты для Украины
Двери Североатлантического альянса открыты для новых партнеров.
Украина
18.11.2017
В Одессе митинг перерос в столкновения с полицией
В ходе потасовок пострадал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.
Украина
18.11.2017
США осудили попытки отрицать Голодомор в Украине
В Госдепе США подчеркнули, что поддерживают украинский народ.
Украина
18.11.2017
Российский президент приехал в Крым
Президент РФ примет участие в открытии памятника императору Александру III.
Украина
18.11.2017
В Херсонской области отец убил сына, а тело закопал под полом
Полиция выяснила причины жестокого убийства.
Украина
17.11.2017
Фарион разругалась с журналистом из-за украинского языка
У Ирины Фарион и Дмитрия Гордона разные позиции относительно украинского языка.
Украина
17.11.2017
Нардеп: В Киеве похитили четверых грузин
Михаил Саакашвили призвал диспетчерские службы не давать разрешения на вылет самолета с задержанными из аэропорта Жуляны.
Украина
17.11.2017
В Крыму на пляже нашли древнюю могилу
Могила относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н.э.
Украина
17.11.2017
Эксперты определили причину пожара в лагере Одессы
Установлено место возгорания в детском лагере Виктория.
Украина
17.11.2017
ГПУ: Задержан начальник университета им. Кожедуба
Генерал-майор Андрей Алимпиев подозревается в миллионной растрате.
Украина
17.11.2017
Население Украины сократилось на 150 тысяч человек
В стране наблюдается существенное превышение числа умерших над числом родившихся.
Украина
17.11.2017
В Одессе сорвали концерт Райкина
Российский артист покинул сцену, как только увидел, что к нему направляются активисты.
Украина
17.11.2017
США снизили количество отказов украинцам в визах
Отказ получает примерно каждый третий украинец.
Украина
16.11.2017
ЕС выделил Украине более 12 млрд евро за последние три года
Он подчеркнул, что Евросоюз ни для одной страны не делал большего
Украина
16.11.2017
Рада намерена запретить управлять авто и выезжать за границу уклонистам от алиментов
"За" проголосовали 239 народных депутатов