27.11.2017
Суд арестовал сторонника Саакашвили Литвиненко
Источник: Українські новини
Октябрьский суд Мариуполя арестовал на 2 месяца бывшего бойца батальона Организации украинских националистов, участника акции протеста под Верховной Радой Леонида Литвиненко (позывной "Бек").
Об этом говорится в сообщении на странице участников акции протеста "Рух визволення" в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Судья Октябрьского суда Мариуполя Татьяна Скрипниченко, предварительно закрыв судебное заседание от общественности, отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста, добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко (позывной "Бек")", - сказано в нем.
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