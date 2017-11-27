Суд арестовал сторонника Саакашвили Литвиненко

"Черная пятница" в Украине. Что готовят ритейлеры и чего ждать потребителям

Порошенко заявил о договоренности с Еврокомиссией о выделении макрофинансовой помощи на 2018 и 2019 год

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По оперативной информации, задержанные пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах

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"Судья Октябрьского суда Мариуполя Татьяна Скрипниченко, предварительно закрыв судебное заседание от общественности, отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста, добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко (позывной "Бек")", - сказано в нем.

Об этом говорится в сообщении на странице участников акции протеста "Рух визволення" в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

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