Суд арестовал залоговые активы группы Коломойского - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Печерский райсуд Киева наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связанные с бывшими акционерами ПриватБанка и их партнерами. Соответствующее решение суд принял 22 марта по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства относительно возможного вывода рефинансирования, привлеченного этим банком в НБУ до национализации, сообщает в понедельник.

Как отмечается, указанные активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.

В частности, речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе ООО Скорзонера (11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв. м, по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница, участок Щивки, дом 3/2) ООО Арт - Лаб Групп (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница) ООО Тех - Трейд - Инвест (магазин площадью 39,80 по адресу Ивано-Франковская область, г. Яремче, с. Поляница) ООО Гаджибей (восемь земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив Золотой берег).

А также - ООО Приватофис (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях); ООО Истейт-Сервис (три помещения в Волынской области); ООО Спектрум-Энерго (три помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях); ООО Перспектива-Инвестмент (23 квартиры, помещения в г. Днепр); ПАО Толкачевский горно-обогатительный комбинат (два тепловоза); ПАО Никопольский завод ферросплавов (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).