Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран

Источник: 112.ua

Суд в США частично снял введенный президентом страны Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане.

Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.

Отмечается, что исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Ранее сообщалось, что США отказались присоединиться к договору ООН о миграции.