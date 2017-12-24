24.12.2017
Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран
Источник: 112.ua
Суд в США частично снял введенный президентом страны Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане.
Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.
Отмечается, что исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.
Ранее сообщалось, что США отказались присоединиться к договору ООН о миграции.
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