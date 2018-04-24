Суд ЕС разрешил дать убежище жертве пыток из Шри-Ланки

Источник: DW

Иностранец может получить убежище в Евросоюзе, если на родине ему преднамеренно отказывают в лечении физических и психических травм, полученных в результате пыток. Так постановил суд ЕС в Люксембурге во вторник, 24 апреля, рассмотрев дело выходца из Шри-Ланки. При этом речь идет о дополнительном, ограниченном типе убежища, который вступает в силу, если конкретный случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования.

Обратившийся в суд ЕС мужчина приехал в Великобританию в 2005 году и через четыре года подал ходатайство о предоставлении ему статуса беженца. Он указал, что является членом повстанческого движения "Тигры освобождения Тамил-Илама" и что шриланкийские силовики подвергали его пыткам, которые могут повториться, если он вернется. Ходатайство было отклонено, при этом мужчине отказали и в убежище дополнительного типа, так как опасность признали не доказанной.

Позже мужчина получил убежище в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Несмотря на это, суд ЕС должен был решить, имел ли он право на убежище дополнительного типа.

В Великобритании продолжат проверку дела беженца

Суд ЕС признал, что состояние беженца может значительно ухудшиться, если он вернется в Шри-Ланку, но отметил, что эта опасность не является условием для предоставления убежища дополнительного типа. Последнее может быть предоставлено, если на родине умышленно будет отказано в медицинской помощи, которая необходима для лечения физических или психических травм, полученных в результате пыток. При этом британские органы правосудия должны будут проверить, получит ли обратившийся в суд мужчина такой отказ или нет.