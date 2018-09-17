17.09.2018
Суд Казахстана оштрафовал украинского журналиста
Источник: Корреспондент.net
Суд признал журналиста, главного редактора украинского сайта Без брехні Александра Гороховского виновным в незаконной трудовой деятельности.
Судья Хатима Ерсенова вынесла решение признать виновным украинского журналиста в нарушении части 5 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке).
Александр Гороховский обязан выплатить штраф в виде 25 МРП. Судья снизила ему штраф на 30% и в итоге сумма составила 42 087 тенге - примерно 3200 гривен.
Новости раздела
Мир
17.09.2018
В ЕС представили новые купюры 100 и 200 евро
Банкноты оснащены дополнительными уровнями защиты от подделок. Такую защиту уже имеют банкноты номиналом от 5 до 50 евро.
Мир
17.09.2018
Меган Маркл выпустила кулинарную книгу
Книга называется Together: Our Community Cookbook (Вместе: книга нашего сообщества). В издание вошли 50 рецептов.
Мир
17.09.2018
iOS 12. Детали "самой быстрой и стабильной" версии
Качество операционных систем Apple падает с каждым новым релизом. Но финальная версия призвана сделать iPhone быстрым и более надежным.
Мир
16.09.2018
Подготовленная Лондоном "поправка Магнитского" не вступит в силу до "Брекзита"
"Поправка Магнитского" является частью принятого после отравления Скрипалей законопроекта "О санкциях и борьбе с отмыванием денег". Ряд депутатов недовольны отсрочкой ее вступления в силу.
Мир
16.09.2018
Трамп хочет уволить главу Пентагона, - СМИ
Трамп раздражен сравнениями с Мэттисом не в свою пользу и чрезвычайно обеспокоен тем, что Мэттис в глубине души демократ
Мир
16.09.2018
Трамп объявит новые пошлины для Китая - СМИ
Планируется, что новые пошлины на китайский импорт вступят в силу через несколько недель. По информации издания, речь идет о 10-процентных пошлинах.
Мир
15.09.2018
Google отмечает 21-й день рождения: 10 неожиданных фактов
В Google можно считать калории
Мир
15.09.2018
Китай присоединился к санкциям против России, - СМИ
Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза
Мир
15.09.2018
"В контакте" заблокировала группу конкурса "Мисс Гитлер"
Сообщество конкурса Miss Hitler 2018, в котором принимали участие сотни девушек из разных стран, было заблокировано после обращения израильского телевидения.
Мир
15.09.2018
Коболев о Северном потоке-2: Борьба уже проиграна
Чтобы остановить проект нового газопровода, достаточно применить к нему общеевропейское энергетическое законодательство, заявил Коболев.
Мир
14.09.2018
РПЦ прекращает взаимодействие с Константинопольским патриархатом
РПЦ прекращает работу в структурах под председательством Константинопольского патриархата и грозит полностью разорвать евхаристическое общение в случае продолжения антиканонической деятельности Константинополя.
Мир
14.09.2018
Сергей Удальцов вышел на свободу
Суд неожиданно удовлетворил жалобу оппозиционера и засчитал дни, проведенные в больнице, как время ареста.
Мир
13.09.2018
Венгрия готовит обжалование санкционных решений Европарламента
Резолюция по Венгрии не получила достаточной поддержки, поскольку были учтены только голоса, поданные за или против.
Мир
13.09.2018
ООН: Цены на продукты за 18 лет выросли в два раза
Больше всего подорожали мясо, молочные и растительные продукты. Индекс продовольственных цен вырос до 174,6 пунктов.
Мир
13.09.2018
В Брюсселе прошел первый раунд газовых консультаций Украина-ЕС-РФ
Украинская сторона подтвердила заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС
Мир
13.09.2018
В Греции скала рухнула на пляж, есть пострадавшие
Пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.
Мир
12.09.2018
Папа Франциск созвал епископов обсудить меры против педофилии со стороны священников
Папа римский инициировал встречу в ответ на обвинения в бездействии против священнослужителей-педофилов
Мир
12.09.2018
Французы придумали "космическое" шампанское
Бутылка состоит из двух частей – в верхней сохраняется напиток, а в нижней – специальный клапан.
Мир
12.09.2018
Презентация новых iPhone-2018: онлайн-трансляция
iPhone XS, iPhone 9 и iPhone XS Plus Apple презентует онлайн 12 сентября. Все, что уже известно о новых яблочных смартфонах: фото, видео, характеристики и наличие второй sim-карты.
Мир
12.09.2018
Трамп утвердил санкции за вмешательство в выборы
Новые ограничительные меры будут включать заморозку активов и ограничение доступа к финансовой системе США.
Мир
11.09.2018
Орбан назвал отчет Европарламента оскорблением Венгрии и венгерской нации
Орбан заявил, что отчет содержит 37 серьезных содержательных ошибок.
Мир
11.09.2018
Авиакомпания Ryanair отменила 150 рейсов в Германии
Тарифный спор, ведущийся профсоюзами с ирландским лоукостером Ryanair, грозит обостриться. Руководство авиакомпании пригрозило увольнениями в Германии.
Мир
11.09.2018
Миллион каталонцев вышел на акцию протеста в Барселоне
Сторонники независимости Каталонии провели массовую акцию в Барселоне. Политическая активность в регионе не спадает с прошлого года.