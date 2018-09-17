Суд Казахстана оштрафовал украинского журналиста

Источник: Корреспондент.net

Суд признал журналиста, главного редактора украинского сайта Без брехні Александра Гороховского виновным в незаконной трудовой деятельности.

Судья Хатима Ерсенова вынесла решение признать виновным украинского журналиста в нарушении части 5 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке).

Александр Гороховский обязан выплатить штраф в виде 25 МРП. Судья снизила ему штраф на 30% и в итоге сумма составила 42 087 тенге - примерно 3200 гривен.