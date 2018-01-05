Суд Кипра заморозил активы Ахметова на $820 млн по делу "Укртелекома"

Источник: Українські новини

Суд Кипра заморозил активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу компании "Укртелеком", инициированному компанией Raga Establishment, которая принадлежит бывшему банкиру Денису Горбуненко. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на соответствующее решение суда от 27 декабря.

Основной претензией по данному иску является требование полной оплаты сделки по продаже "Укртелекома"; сообщается, что Raga заявляет о том, что продала компанию Ахметову в 2013 году за 860 млн долларов, получив с тех пор лишь 100 млн долларов.

Кроме того, отмечается, что под действие данного решения может также попасть квартира в Лондоне в Гайд-парке, которая на момент покупки, согласно сообщению, представляла из себя самые дорогие апартаменты в Великобритании.

Конечный срок подачи апелляции - 8 января.

По данным СМИ, прежнее название Raga Establishment Ltd - Epic Telecom Invest Ltd, которая выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем компании "ЕСУ" на момент приватизации "Укртелекома".

Горбуненко купил компанию Raga в 2013 году.

В декабре стало известно, что Фонд государственного имущества (ФГИ) подал заявление в Киевский апелляционный хозяйственный суд о выдаче приказа о принудительном исполнении судебного решения Киевского хозяйственного суда от 19 октября о возвращении акций телекоммуникационной компании "Укртелеком".

12 декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Киевского хозяйственного суда от 19 октября о разрыве договора купли-продажи "Укртелекома" между компанией "ЕСУ" и Фондом государственного имущества, отказав "ЕСУ" в удовлетворении апелляции.

В марте 2011 года Фонд государственного имущества продал компании "ЕСУ" (Киев, тогда дочерняя компания австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC) 92,79% акций "Укртелекома" за 10,575 млрд гривен.

В 2013 году компания System Capital Management (Донецк) завершила сделку по приобретению у компании EPIC (Австрия) 92,79% акций "Укртелекома" путем приобретения компании "ЕСУ".