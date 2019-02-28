Найти

28.02.2019

Суд Лондона арестовал особняки Фирташа

Источник: Корреспондент.net

Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов. 

Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, два арестованные судом имения - это элитные дома в центре британской столицы. Первый - пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Он находится в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

Второй арестованный особняк фактически является историческим и еще больше по размерам. Его ориентировочная площадь составляет около 2,6 тыс. кв. метров. По данным британских СМИ, ранее он был частью бывшей станции лондонского метро Бромптон-роуд, которую открыли 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям Найтсбридж и Южный Кенсингтон. Власти признали нецелесообразным ее удерживать и в июле 1934 года ее закрыли.

Кроме имений, суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd. Их стоимость в соответствии с финансовой отчетностью, составляет около 2 миллиона фунтов.

Кроме того, Лондонский суд обязал олигарха раскрыть все свои активы, которые можно будет взыскать. Если Фирташ откажется это сделать, ему грозит обвинение в неуважении и обиде правосудия. Оно предусматривает  несколько лет тюрьмы.

По данным источников издания, представители ВТБ подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.

Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ признали обоснованным. Согласно ему, суд наложил арест на имущество олигарха, зарегистрированное на территории Великобритании.

 

Новости раздела
Мир
28.02.2019
В Южной Корее корабль протаранил мост
Судно отклонилось от курса и врезалось в мост у юго-восточного побережья Южной Кореи.
Мир
28.02.2019
И ядерное оружие. Пять сил Пакистана против Индии
В результате воздушного боя пакистанская сторона потеряла истребитель F-16, а индийская - МиГ-21.
Мир
27.02.2019
Ким Чен Ын и Трамп два часа ужинали перед важными переговорами во Вьетнаме
Трамп и Ким Чен Ын провели "светский ужин"
Мир
27.02.2019
Кризис церкви. Почему в Ватикане насилуют детей
Католическая церковь во всем мире в последние годы столкнулась с чередой обвинений, связанных с сексуальным насилием со стороны священников и утверждениями, что Ватикан пытался утаить эти случаи.
Мир
27.02.2019
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Антикоррупционная инициатива EUACI опровергла аргументы Конституционного суда, что документ не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
Мир
27.02.2019
В Греции в прямом эфире упал мост
На острове Крит в результате наводнения обрушился старый мост, который был построен 111 лет назад.
Мир
27.02.2019
Океан нагреется. Почему на планете исчезают облака
Парниковые газы разрушают слоистые облака, которые принимают активное участие в охлаждении Земли.
Мир
26.02.2019
НАТО поддержало Венгрию по украинскому закону
Альянс солидарен с Венгрией по украинскому закону об образовании, сообщила заместитель генерального секретаря НАТО.
Мир
26.02.2019
РФ назвала невыгодным транзит газа через Украину
Министр энергетики России заявил, что транзит газа через Украину в 2-2,5 раза дороже других маршрутов.
Мир
26.02.2019
Волкер заявил о новых санкциях против РФ
Америка и Евросоюз признали необходимость продления санкций против России, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Мир
25.02.2019
В Испании нашли мертвым главу предвыборного штаба Ксении Собчак
Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году
Мир
25.02.2019
Президент Туркмении подрифтовал на спорткаре
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел новый спортивный автомобиль Nissan и подрифтовал на нем.
Мир
25.02.2019
Рами Малек. За что любить лучшего актера года
37-летний американский актер египетского происхождения получил свой первый Оскар за роль Фредди Меркьюри.
Мир
24.02.2019
В Сирии на мине подорвался автобус, погибло около 20 мирных жителей
Предварительно сообщается, что мина была подложена боевиками "ИГ"
Мир
24.02.2019
Три грузовика с гумпомощью Венесуэле сгорели
Добровольцы пытались спасти гуманитарный груз, который подожгли венесуэльские силовики.
Мир
24.02.2019
Во Франции прошла новая волна протестов
Субботняя демонстрация "желтых жилетов" стала пятнадцатой. В ней приняли участие более 46 тысяч человек по всей стране.
Мир
24.02.2019
Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира
У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапирования у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
Мир
24.02.2019
Помпео: Дни Мадуро у власти сочтены
Накануне пограничники Венесуэлы, которые остались верны режиму Мадуро, не пропустили на территорию страны груз с едой и медикаментами для венесуэльского народа.
Мир
23.02.2019
Трамп заблокирует решение Конгресса о режиме ЧП
Американский лидер пообещал непременно наложить вето на готовящуюся резолюцию Конгресса, которая помешала бы ему ввести режим чрезвычайного положения.
Мир
23.02.2019
В правительстве Британии требуют отсрочки Brexit
Трое министров готовы бросить вызов Терезе Мэй и проголосовать за перенос даты выхода из ЕС.
Мир
23.02.2019
Трамп стал лауреатом антипремии Золотая малина
Президент США удостоился сомнительной награды, сыграв самого себя в документальных лентах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9".
Мир
23.02.2019
В России назвали число мигрантов из Украины
Самый большой прирост мигрантов в 2018 году в России из Таджикистана, Казахстана и Украины.
Мир
22.02.2019
Кабмин отреагировал на критику Будапешта
Заявления Венгрии относительно "полуфашистского" украинского закона об образовании не способствуют готовности депутатов идти навстречу, заявили в правительстве.
Мир
21.02.2019
Первые в мире беспилотные автобусы будут курсировать вблизи Стокгольма
Проект планируют запустить в 2020 году
В Южной Корее корабль протаранил мост | Телескоп запечатлел гибельное слияние галактик