Суд Лондона отложил решение по долгу Януковича

Источник: КорреспонденТ.net

Высокий суд Лондона отложил вынесение промежуточного решения по делу о долге Украины перед Россией на сумму 3 миллиардов долларов. Об этом сказано на сайте министерства финансов.

"Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины ванглийском Апелляционном суде, который состоится не раньше 2018 года", - заявили в Минфине.

Отмечается, что "учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения".

"Таким образом, после сегодняшних слушаний судья выделит определённое время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок", - добавили в ведомстве.