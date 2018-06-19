Суд Лондона постановил заморозить активы "Газпрома" в Великобритании

Отмечается также, что британский суд потребовал от "Газпрома" предоставить украинской компании список всех своих активов стоимостью свыше 50 тысяч долларов в указанных административно-политических частях Великобритании.

Кроме того, "Нафтогаз" оповестил лондонские подразделения 17 банков, совершающих операции с "Газпромом", что они не имеют права способствовать выводу активов российской корпорации из Англии и Уэльса.

В "Газпроме" сообщили, что пока не получили документов из лондонского суда. В то же время российский газовый монополист отметил, что действия "Нафтогаза", направленные на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту "предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения".

Ранее аресты активов "Газпрома" начались в Швейцарии и Нидерландах. Российская компания обратилась в апелляционный суд шведского округа Свеа с требованием об отмене вердикта Стокгольмского арбитража. В корпорации сочли, что при вынесении арбитрами решения имело место "вмешательство посторонних людей". В подтверждение этой версии в компании ссылаются на результаты лингвистической экспертизы, проведенной по ее заказу.