Суд Лондона постановил заморозить активы "Газпрома" в Великобритании
Источник: DW
Госкомпания "Нафтогаз Украины" во вторник, 19 июня, уведомила "Газпром" о постановлении Коммерческого суда Лондона, разрешившего заморозить активы российской энергокорпорации в Англии и Уэльсе. Вердикт вынесен для обеспечения решения Стокгольмского арбитража о выплате "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов, указывается в сообщении "Нафтогаза".
Кроме того, "Нафтогаз" оповестил лондонские подразделения 17 банков, совершающих операции с "Газпромом", что они не имеют права способствовать выводу активов российской корпорации из Англии и Уэльса.
В "Газпроме" сообщили, что пока не получили документов из лондонского суда. В то же время российский газовый монополист отметил, что действия "Нафтогаза", направленные на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту "предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения".
Ранее аресты активов "Газпрома" начались в Швейцарии и Нидерландах. Российская компания обратилась в апелляционный суд шведского округа Свеа с требованием об отмене вердикта Стокгольмского арбитража. В корпорации сочли, что при вынесении арбитрами решения имело место "вмешательство посторонних людей". В подтверждение этой версии в компании ссылаются на результаты лингвистической экспертизы, проведенной по ее заказу.