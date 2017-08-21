Суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

Источник: 112.ua

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в Крым.

"Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму. При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.

Кроме "Технопромэкспорта", ответчиком по делу выступает также совместное предприятие Siemens и "Силовые машины" - ООО "Сименс технологии газовых турбин".

В свою очередь "Технопромэкспорт" инициировал доследственную проверку регионального управления МВД РФ в отношении компании "Сименс технологии газовых турбин" по факту неисполнения договорных обязательств, что может грозить Siemens и его дочке уголовной ответственностью и возможным уходом с российского рынка.