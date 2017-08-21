Найти

21.08.2017

Суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

Источник: 112.ua

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в Крым.

"Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму. При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября.

Кроме "Технопромэкспорта", ответчиком по делу выступает также совместное предприятие Siemens и "Силовые машины" - ООО "Сименс технологии газовых турбин".

В свою очередь "Технопромэкспорт" инициировал доследственную проверку регионального управления МВД РФ в отношении компании "Сименс технологии газовых турбин" по факту неисполнения договорных обязательств, что может грозить Siemens и его дочке уголовной ответственностью и возможным уходом с российского рынка.

Новости раздела
Мир
21.08.2017
В Варшаве умер известный польский писатель и сценарист Януш Гловацкий
Мировую мировую известность Гловацкий получил благодаря театральным пьесам
Мир
20.08.2017
Трамп выступит с обращением к народу и военным США
Американский лидер сделает объявление по ситуации в Афганистане и Южной Азии.
Мир
20.08.2017
В Швейцарии упал самолет, трое погибших
Самолет потерпел крушение в горном районе.
Мир
20.08.2017
В Крыму советника минздрава РФ убило молнией
Российский чиновник погиб в Судаке.
Мир
20.08.2017
Эрдоган – главе МИД Германии: Знай свое место
Президент Турции в резкой форме раскритиковал министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.
Мир
20.08.2017
Fitch повысило рейтинг Греции
Эксперты Fitch Ratings такой шаг объясняют постоянным экономическим ростом Греции.
Мир
19.08.2017
Во Франции срочно эвакуировали вокзал
В городе Ним эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека.
Мир
19.08.2017
Раввин Барселоны посоветовал евреям уезжать из Испании
Растет угроза со стороны радикального крыла многочисленной исламской общины, заявил Меир Бар-Хен.
Мир
19.08.2017
Волкер обсудит Украину в Минске, Вильнюсе и Киеве
Представитель Госдепартамента США присоединится к главе Пентагона во время его визита в Украину на День Независимости.
Мир
19.08.2017
Глава Пентагона приедет в Украину 24 августа
Джеймс Мэттис встретится с президентом Украины и министром обороны страны в День Независимости.
Мир
18.08.2017
СМИ: У террористов в Ливане нашли ракеты США
Американские ракеты были обнаружены после того, как военные отбили у боевиков Джебхат ан-Нусры позиции на северо-востоке страны.
Мир
18.08.2017
Германия выделит €1 млн на помощь беженцам в Украине
Деньги помогут населению, которое страдает от конфликта в восточной Украине.
В Варшаве умер известный польский писатель и сценарист Януш Гловацкий | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17