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18.09.2018

Суд назначил дату "последнего слова" Януковича

Источник: Корреспондент.net

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 1 октября в рассмотрении дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Коллегия судей ожидает выступление экс-президента с последним словом 12 октября, передает во вторник, 18 сентября, УНН.

"Суд для обеспечения права на защиту обвиняемого Виктора Федоровича Януковича объявляет перерыв для завершения выступления в судебных прениях защитником Байдыком до 1 октября 10:00. Также судебные заседания состоятся 2 октября 11:00, 3 октября 11:00 и резервная дата 10:00 4 октября", - сказал председательствующий в судебной коллегии судья Владислав Девятко.

Вместе с тем суд принял для завершения в подготовке к судебным дебатам и для выступления в судебных прениях защитника Горошинского определить для судебного заседания 10:00 5 октября, 10:00 8 октября и 10:00 10 октября.

Кроме того, коллегия судей Оболонского райсуда ожидает выступление экс-президента Януковича с последним словом 12 октября.

"Также суд сообщает участникам процесса, что суд всегда стоял на позициях защиты всех прав обвиняемого Виктора Федоровича Януковича... Вместе с тем в настоящее время обвиняемый Виктор Федорович Янукович не воспользовался выступлением в судебных прениях. В то же время во исполнение статьи 6 Конвенции о защите прав и основных свобод суд в очередной раз вызовет Виктора Федоровича Януковича для участия в судебных заседаниях, в том числе путем видеоконференции предоставит ему возможность выступить с последним словом на 10:00 12 октября", - сказал Девятко.

То есть, уточнил он, после завершения выступления защитника Горошинского.

"Вместе с тем суд сообщает участникам процесса, что выступление обвинения с последним словом состоится на тех же условиях, которые были озвучены до этого. В том числе - без привлечения компетентных органов РФ", - отметил судья.

Отмечается, что во вторник состоялся четвертый день от начала выступлений стороны защиты Януковича в судебных прениях.

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