Суд не отстранил мэра Ужгорода от должности

Источник: Корреспондент.net

Городской районный суд Ужгорода оставил в должности мэра города Богдана Андриива.

"Во время судебного заседания прокурор не смог доказать, что подозреваемый может уничтожить доказательства уголовного преступления и осуществить незаконное влияние на свидетелей преступления", – говорится в сообщении.

Таким образом следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об отстранении Андриива от осуществления должностных обязанностей городского головы Ужгорода.

Местные СМИ отмечают, что судебное заседание продолжалось почти четыре часа. При этом поддержать Андриива пришли не только его близкие, но и депутаты Ужгородского горсовета и глава Закарпатской области Геннадий Москаль.