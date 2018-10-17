17.10.2018
Суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам
Источник: Корреспондент.net
Большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами, имеющими статус внутренних переселенцев. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает в среду, 17 октября, Интерфакс-Украина.
В частности, указано, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, отказавшего в выплате пенсионеру, имеющего статус внутренне перемещенного лица.
При этом отмечается, что рассмотрение дела о пенсии переселенцам Большая палата Верховного суда начала еще 4 сентября.
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