Суд ООН требует у РФ отчета о решении по Меджлису

Источник: Корреспондент.net

Международный суд ООН обязал Россию до 18 января 2019 года проинформировать о конкретно принятых шагах, направленных на выполнение приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, указано, что 19 апреля 2017 года суд ООН в приказе обязал РФ "воздерживаться от ограничений в отношении прав крымскотатарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис", однако Россия этот приказ не выполнила.

Сообщается, что 19 июля суд подтвердил обязательность выполнения приказа.

В свою очередь Украина призывает РФ выполнить свои международные обязательства путем безусловной отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, как это предусмотрено текстом приказа Международного суда ООН от 2017 года, заявили в МИД.

"Для нас это важный инструмент борьбы за права крымскотатарского народа и за восстановление действия органов, которые имеют наибольшую легитимность среди крымских татар", - отметила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в своем Facebook.

Напомним, 18 мая 2018 года Международный суд ООН также потребовал у России предоставить информацию о ходе выполнения приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.