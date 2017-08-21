21.08.2017
Суд оставил Добкина под арестом
Источник: КорреспонденТ.net
Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для нардепа Михаила Добкина в виде ареста с возможностью залога в 50 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 15 июля 2017 года оставить без изменений; апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого Добкина. М., оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.
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