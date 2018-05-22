Суд оставил Надежду Савченко под стражей
Источник: DW
Апелляционный суд Киева во вторник, 22 мая, оставил без изменения решение о продлении до 13 июля меры пресечения в виде содержания под стражей для Надежды Савченко. Это произошло, несмотря на то, что более 50 человек выразили готовность взять Савченко на поруки. Ее подозревают в подготовке теракта и государственного переворота.
22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины инкриминирует депутату ряд тяжких преступлений, включая "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создание террористической группы или террористической организации", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал депутата на 59 суток до 20 мая без возможности внесения залога. 15 мая суд принял решение оставить ее под стражей еще на 60 дней - до 13 июля.