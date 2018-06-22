Суд оставил Савченко под стражей

Источник: Корреспондент.net

Шевченковский районный суд оставил внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко под стражей. Об этом в пятницу, 22 июня.

Так, после часа пребывания в совещательной комнате суд вынес решение по ходатайствам защитников Савченко, отказав им в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.

Кроме этого, в судебном решении суд обязал СБУ проверить факты якобы принудительного отобрания образцов крови у Савченко в следственном изоляторе СБУ, о чем сегодня Савченко заявляла в суде.