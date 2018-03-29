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29.03.2018

Суд оставил Савченко в СИЗО

Источник: Корреспондент.net

Коллегия судей Апелляционного суда Киева отказалась удовлетворить ходатайство защиты внефракционного депутата Надежды Савченко и оставила в силе решение суда первой инстанции. Соответствующее решение суд принял в четверг, 29 марта.

 Савченко заявила отвод военному прокурору Александру Климовичу. После того, как суд отказал в удовлетворении ходатайства Савченко, она заявила отвод судьям.

Представители обвинения назвали это ходатайство затягиванием процесса. Это ходатайство суд также отклонил.

В то же время судьи удовлетворили просьбу защиты разрешить Савченко во время процесса сидеть рядом с адвокатами.

Адвокаты Савченко просили отменить решение Шевченковского суда об избрании ей меры пресечения. Прокуроры настаивали на том, что находясь на свободе, Савченко может скрываться от следствия или препятствовать ему.

Представитель прокурора также попросил отменить решение Шевченковского суда в части признания незаконным задержания Савченко.

Ранее уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время задержания Савченко были нарушены требования действующего законодательства.

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