Суд освободил под залог в 2,5 млн грн директора Николаевского аэропорта Галайко, задержанного на взятке

Источник: 112.ua

Директор КП "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко, который попался на попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 млн грн. Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источник в ГУ Нацполиции в Николаевской обл.

Вечером 3 января в изолятор временного содержания полиции пришли адвокаты Михаила Галайко. Они предъявили дежурному квитанцию об уплате полной суммы залога. Полиция отметила об отсутствии оснований дальнейшего содержания Галайко под стражей и отпустила его.

Также, по словам источника издания, оперативники Управления защиты экономики ГУНП собираются проверить происхождение денег, которые внесли в качестве залога.