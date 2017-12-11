Суд отказал прокуратуре в аресте Саакашвили

Источник: 112.ua

Печерский суд Киева продолжает заседание по избранию меру пресечения экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Отметим, что обвинение настаивало на избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Защита требовала отпустить Саакашвили из зала суда, в том числе и путем взятия его на поруки.

Саакашвили задержали 8 декабря поздно вечером и доставили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины. Политику инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Политик объявил бессрочную голодовку.

Генпрокурор Юрий Луценко 5 декабря заявил, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады были профинансированы соратниками экс-президента Виктора Януковича. Луценко назвал, в том числе, имя олигарха Сергея Курченко, обнародовав аудиозапись, где соратник Саакашвили беседует с доверенным лицом олигарха. Экс-глава Одесской ОГА назвал эти обвинения "фейком".

В этот же день правоохранители попытались задержать Саакашвили, силовики приехали с обыском к нему в квартиру, однако политик выбежал на крышу, откуда не спускался несколько часов. После Саакашвили сняли с крыши и посадили в автобус СБУ, откуда толпа сторонников политика его освободила.