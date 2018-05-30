Суд отказал удовлетворить иск Саакашвили к МВД Украины
Источник: DW
Окружной административный суд Киева в среду, 30 мая, отказал в удовлетворении исковых требований экс-президента Грузии, лидера украинской партии "Движение новых сил" к МВД Украины. Политик требовал признать незаконным и недействительным приказ министерства внутренних дел, которым было отменено решение об оформлении приобретенного им гражданства Украины. Как указало агентство "Интерфакс-Украина", в иске было отказано в связи с формальным соответствием оспариваемого документа требованиям законодательства.
Саакашвили решение о лишении гражданства застало в США. 10 сентября 2017 года он в окружении сторонников прорвался через польско-украинскую границу на территорию Украины.Все его попытки решить вопрос дальнейшего пребывания в стране в юридической плоскости завершились безрезультатно. 12 февраля Саакашвили был задержан спецподразделениями в ресторане в центре Киева и отправлен самолетом в Польшу.