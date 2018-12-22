Суд отказался отпустить политзаключенного Гриба из-за состояния здоровья

Источник: Українські новини

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения украинскому политзаключенному Павлу Грибу на домашний арест несмотря на существенное ухудшение его состояния здоровья. Адвокат настаивала, что Павел требует высококвалифицированного обследования и лечения.

На судебном заседании по делу Гриба 21 декабря адвокат Марина Дубровина попросила приобщить к делу медицинское заключение, проведенное доктором медицинских наук Украины на основании результатов обследования Павла в Ростове-на-Дону. В заключении врача указано, что "в условиях нахождения Гриба в СИЗО такое состояние здоровья чревато появлением внутреннего кровотечения".

В связи с этим защита Гриба просила изменить меру пресечения Павлу на домашний арест. Адвокат отметила, что сторона обвинения представила все доказательства, допросила всех свидетелей со своей стороны, так что Гриб не сможет "уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей".

Коллегия судей приняла решение приобщить к делу заключение о состоянии здоровья Гриба, однако отказалась изменить ему меру пресечения. "Объективных данных для изменения меры пресечения нет", - заявили судьи.