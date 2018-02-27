Суд отказался отстранить от должности мэра Одессы Труханова

Украина

Дуда обвинил украинских солдат и националистов в геноциде против поляков

Президент Польши Анджей Дуда, обвинив украинских солдат и националистов в геноциде против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами.