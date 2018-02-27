27.02.2018
Суд отказался отстранить от должности мэра Одессы Труханова
Источник: Українські новини
Соломенский районный суд Киева отказался отстранить Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Такое решение суд вынес во вторник.
"Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении мэра Одессы Труханова оставить без удовлетворения", - сказал судья.
По его словам, решение может быть обжаловано.
Полный текст решения будет оглашен 3 марта.
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