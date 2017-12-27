Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту

Источник: Корреспондент.net

Окружной админсуд Киева отклонил иск экс-президента Грузии, лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили к Минюсту и прокуратуре, в котором тот просил признать незаконными рассмотрение запроса Грузии о его экстрадиции и проведение по этому поводу экстрадиционной проверки. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает пресс-служба ОАСК.

"На днях суд отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуре Киева", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в иске политик просил признать противоправным принятие Минюстом к рассмотрению ходатайства Грузии о его выдаче, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку на основании этого ходатайства.