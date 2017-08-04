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04.08.2017

Суд отменил решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры, – Омелян

Источник: 112.ua

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Кабинета министров Украины относительно передачи ПАО "Укрзализныця" из подчинения Министерства инфраструктуры. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, согласно которому суд признал незаконным решение КМУ о выводе ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. Соответствующее постановление принято сегодня Окружным административным судом г. Киева, который признал незаконным и недействительным постановление правительства от 18.01.2017 № 52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця", - отметил он.

При этом Омелян уточнил, что суд также пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проекта указанного постановления. "Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности несогласования проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", - подчеркнул он.

"По результатам судебного рассмотрения суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" как министерства, компетенция которого в таких вопросах является доминирующей. После вступления в законную силу таким судебным решением "Укрзализныця" вернется домой", - резюмировал он.

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