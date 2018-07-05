Суд отменил спецконфискацию Одесского НПЗ

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд Украины отменил решение Апелляционного суда Одесской области о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Об этом в четверг, 5 июля, сообщил адвокат владельца акций Одесского НПЗ - компании Энергия и Газ Украина Игорь Сильницкий на своей страничке в Facebook.

Он отметил, что соответствующее решение Верховный суд принял 26 июня.

"Решение суда о конфискации ПАО Одесский нефтеперерабатывающий завод и ООО Энергия и Газ Украина утратило силу. Имущество предприятий больше НЕ!!! конфисковано в пользу государства. Верховный суд постановлением от 26.06.2018 года отменил определение Апелляционного суда Одесской области от 21.07.2017 года, установив при этом нарушения международных стандартов правосудия", - написал Сильницкий.

По его словам, Верховный суд установил, что одесские судьи, рассматривая вопрос конфискации имущества предприятий, уклонились от исследования существенных обстоятельств дела".

Адвокат также опубликовал копии соответствующего решения суда.