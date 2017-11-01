01.11.2017
Суд отпустил Авакова под личное обязательство
Источник: КорреспонденТ.net
Соломенский районный суд Киева отпустил сына главы Министерства внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.
Отмечается, что суд обязал сына Авакова сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.
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