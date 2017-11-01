Суд отпустил Авакова под личное обязательство

Гриневич встретится с экспертами Венецианской комиссии для обсуждения "всех нюансов и позиции Украины".

Сейчас выполнение требований Минска проблематично, так как "между сторонами нет никакого доверия".

За две недели на охрану митинга под Верховной Радой потрачено огромные средства, заявил советник министра внутренних дел.

В этом году лишь четверть опрошенных давали взятки.

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