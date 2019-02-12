Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Гандзюк

Источник: Корреспондент.net

Шевченковский райсуд Киева на заседании во вторник, 12 февраля, не смог избрать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, и перенес принятие решения на 13 февраля, сообщает Украинская правда.

"Сторона защиты Мангера просила перенести заседание. Адвокаты оперировали тем, что им нужен переводчик материалов с немецкого языка. Защита Мангера утверждала, что эти документы могут быть полезными в деле, а также говорилось о том, что им не хватило времени, чтобы ознакомиться с материалами дела", - говорится в сообщении.

Обвинение отметило, что защита должна самостоятельно позаботиться о переводе.

Судья отметил, что у защиты до завтра будет время, чтобы привлечь переводчика.

Сторона защиты также потребовала вызвать на допрос подозреваемых Игоря Павловского и Сергея Торбина, на чьи показания ссылалось обвинение. Также адвокаты потребовали запись допроса. Защитники Мангера, предположили, что без диска не понятно соответствуют ли действительности показания Торбина и Павловского. В частности, по словам адвокатов, "может оказаться, что они читали по бумажке".

Суд решил удовлетворить ходатайство адвокатов и поручил прокуратуре добавить к материалам дела диск допроса подозреваемых.