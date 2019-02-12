12.02.2019
Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Гандзюк
Источник: Корреспондент.net
Шевченковский райсуд Киева на заседании во вторник, 12 февраля, не смог избрать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, и перенес принятие решения на 13 февраля, сообщает Украинская правда.
"Сторона защиты Мангера просила перенести заседание. Адвокаты оперировали тем, что им нужен переводчик материалов с немецкого языка. Защита Мангера утверждала, что эти документы могут быть полезными в деле, а также говорилось о том, что им не хватило времени, чтобы ознакомиться с материалами дела", - говорится в сообщении.
Обвинение отметило, что защита должна самостоятельно позаботиться о переводе.
Судья отметил, что у защиты до завтра будет время, чтобы привлечь переводчика.
Сторона защиты также потребовала вызвать на допрос подозреваемых Игоря Павловского и Сергея Торбина, на чьи показания ссылалось обвинение. Также адвокаты потребовали запись допроса. Защитники Мангера, предположили, что без диска не понятно соответствуют ли действительности показания Торбина и Павловского. В частности, по словам адвокатов, "может оказаться, что они читали по бумажке".
Суд решил удовлетворить ходатайство адвокатов и поручил прокуратуре добавить к материалам дела диск допроса подозреваемых.
Мангера в суде защищают адвокаты Константин Глоба, Александр Шадрин и Андрей Левковец. Адвокаты также защищают права народного депутата Надежды Савченко, экс-лидера партии УКРОП Геннадия Корбана, экс-мэра Славянска Нали Штепы.
Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.
Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.
4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.
31 января Владислав Мангер принял решение выйти из партии Батькивщина на время расследования дела.
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