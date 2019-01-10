Суд принял решение по закрытию участков в РФ

Источник: Корреспондент.net

Апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении четырех исков о признании недействительным решения Центральной избирательной комиссии о ликвидации избирательных участков на территории Российской Федерации. Об этом в четверг, 10 января, сообщает гражданская сеть Опора.

"Истцы требовали признать постановление противоправным. По данным публичных сообщений пресс-служб политических сил, истцы были связаны с партиями Оппозиционный блок, политическая партия Наши/политическая партия Наши и инициативой Оппозиционная платформа – За жизнь или поддержаны ими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения четырех исков шестой апелляционный административный суд установил отсутствие у истцов нарушенного права.

"Фактически отсутствие нарушения прав и интересов непосредственно истца стала ключевым аргументом судей для отказа в удовлетворении исков. В одном из решений отмечается, что истец не предоставил доказательств нарушения его прав как избирателя, а лишь ссылался на планы партии Наши выдвинуть его кандидатом на пост президента Украины", - сказано в сообщении.