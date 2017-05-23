Суд признал процедуру национализации Приватбанка частично незаконной

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ Информационное агентство

Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к Приватбанку на сумму около 1,4 млрд грн. Это следует из постановлений суда № 826/20239/16 и № 826/20221/16 от 17 мая.

Суд рассмотрел иск 6 физических лиц к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Министерству финансов, а также лицам, уполномоченным осуществлять временную администрацию в Приватбанке в конце декабря 2016 года.

Из решения суда следует, что среди истцов есть совладелец медиа-группы 1+1 и его родственники. Как известно, компания принадлежит экс-совладельцу Приватбанка Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Игорю Суркису. Семья Суркисов оспорила списание своих средств в Приватбанке еще в декабре 2016-го.

Истцы просили суд признать противоправными целый ряд решений, предшествовавших выкупу акций Приватбанка правительством. В частности, истцы потребовали отменить решение НБУ, которым их признали связанными с банком лицами. Кроме того, они попросили суд признать недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов, в той части, которая касается прав и интересов истцов.

Истцы также потребовали от ПриватБанка вернуть списанные в ходе национализации депозиты в сумме более 1 млрд грн и потерянные ими проценты.

Суд удовлетворил все требования истцов.

Другим своим решением от 17 мая суд постановил взыскать с Приватбанка 364 млн гривен, списанных с корреспондентских счетов А-Банка (Акцент-Банка), который контролируется семьей Суркисов. Помимо этого, суд постановил вернуть А-Банку более 5,5 млн грн невыплаченных процентов.

Как сообщалось, вследствие национализации ПриватБанка семья Суркисов потеряла более $248,6 млн и €574 тыс. в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 млрд грн в Украине - уже как физлица.