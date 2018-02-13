Суд признал Розенблата потерпевшим

Источник: Корреспондент.net

Печерский райсуд Киева признал Борислава Розенблата потерпевшим в деле о его задержании детективами НАБУ в Жулянах, когда он пытался вылететь в Германию. Об этом во вторник 13 февраля сообщает Украинская правда со ссылкой на решение суда.

Издание публикует скан документа с соответствующим решением.

Суд обязал старшего следователя "вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу".

Постановление не подлежит обжалованию.

Адвокат Розенблата Константин Глоба в комментарии журналистам отметил, что в постановлении суда говорится о событиях, которые имели место несколько месяцев назад во время задержания нардепа в самолете.

"Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было", - сказал защитник.

"Он имел на это право, купил билет. Однако детективы не дали ему это сделать, задержали, провели обыск и пытались опрашивать", - рассказал Глоба.

По его словам, теперь из-за этих событий прокуратура должна вручить Розенблату памятку. Его должны признать потерпевшим. Это даст ему право, в частности, подать иск о незаконных действиях, инициировать следственные и иные действия, необходимые в этом производстве по ходатайству.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО Укртехдобыч спецразрешений на пользование недрами.