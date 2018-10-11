Суд продлил арест директору лагеря Виктория

Источник: Корреспондент.net

Бывшего директора оздоровительно-спортивного лагеря Виктория Петроса Саркисяна оставили под стражей еще на два месяца. Соответствующее решение вынес Киевский райсуд Одессы в четверг, 11 октября, сообщает телеканал Репортер.

На сегодняшнем заседании по делу о пожаре в детском лагере Виктория допросили троих свидетелей. Следующее заседание состоится 17 октября – на нем также собираются допрашивать свидетелей.