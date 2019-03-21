Суд в Англии остановил спор Нафтогаза с Газпромом

Источник: Корреспондент.net

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между Газпромом и НАК Нафтогаз Украины. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила пресс-служба Газпрома.

Отмечается, что решение о приостановлении разбирательства было принято 15 марта. Оно касалось решения Стокгольмского суда от 28 февраля 2018 года относительно дела о контракте на транзит газа.

"Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). Газпром продолжит защищать свои права", - отмечается в сообщении.