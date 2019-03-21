21.03.2019
Суд в Англии остановил спор Нафтогаза с Газпромом
Источник: Корреспондент.net
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между Газпромом и НАК Нафтогаз Украины. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила пресс-служба Газпрома.
Отмечается, что решение о приостановлении разбирательства было принято 15 марта. Оно касалось решения Стокгольмского суда от 28 февраля 2018 года относительно дела о контракте на транзит газа.
"Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). Газпром продолжит защищать свои права", - отмечается в сообщении.
Новости раздела
Мир
21.03.2019
РФ и Венгрия согласовали поставки газа без Украины
Газпром обеспечит поставки газа Венгрии вне зависимости транзитного соглашения с Украиной, переговоры по которому продолжаются.
Мир
21.03.2019
В Москве похоронили певицу Юлию Началову
Похороны прошли 21 марта в 12:00 по местному времени. Артистка умерла в 38 лет из-за сепсиса.
Мир
21.03.2019
Орбана выгнали из ЕП. Но евроскептики объединяются
Венгерский премьер, которого называют диктатором, вновь поссорился с Евросоюзом. Тем временем, его связи с популистами в Италии накануне выборов в европарламент крепнут.
Мир
20.03.2019
Юнкер установил сроки выхода Британии из ЕС
Великобритания должна закончить процесс выхода из Евросоюза до выборов в Европарламент, которые состоятся 23 мая.
Мир
20.03.2019
В Италии водитель угнал и поджег школьный автобус
Выходец из Сенегала Усэйну Су захватил автобус с 51 школьником и около Милана выгнал детей и сжег машину.
Мир
20.03.2019
Серию турниров в Таллинне назвали в честь живой легенды покера
В столице Эстонии пройдёт серия, которую назвали в честь финского профессионала Патрика Антониуса. Сам Патрик собирается побороться за призы в крупных турнирах
Мир
19.03.2019
Курс валют в Казахстане отреагировал на отставку Назарбаева
Обменники отреагировали на отставку Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спекулятивным ростом курса доллара.
Мир
19.03.2019
Уходя останься. Отставка Нурсултана Назарбаева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев управлял страной с 1990 года, почти 30 лет, и решил покинуть свой пост. Корреспондент.net разбирался в причинах и последствиях такого решения.
Мир
19.03.2019
В Иране загорелся самолет с сотней пассажиров
При посадке самолет не смог раскрыть шасси. Пассажиров эвакуировали, пожарные продолжают тушить огонь.
Мир
19.03.2019
Трамп заговорил о членстве Бразилии в НАТО
Президент США назвал Бразилию крупнейшим союзником, не входящим в состав Североатлантического альянса.
Мир
18.03.2019
В парламенте Грузии подрались депутаты
Инцидент произошел во время заседания комитета, на котором обсуждали законопроект парламентского большинства о правилах избрания судей.
Мир
18.03.2019
Желтые жилеты разгромили Париж. Чем грозит Макрон
Протестующие превратили "самую красивую улицу в мире" в поле битвы. Правительство готовится ужесточить законы.
Мир
18.03.2019
Канада продлила миссию по подготовке ВСУ
В правительстве Канады отметили, что это - мощный сигнал относительно поддержки Украины.
Мир
17.03.2019
В Румынии открыли однометровую автомагистраль
Румыния имеет одну из самых коротких сетей автомагистралей в Европейском союзе, всего 806 км по всей стране. Бизнесмен попытался с помощью акции привлечь внимание к проблеме.
Мир
17.03.2019
В США презентовали самый длинный в мире самолет
Длина нового лайнера Boeing составляет 77 м, размах крыльев - 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев.
Мир
17.03.2019
В понедельник Путин приедет в аннексированный Крым
Президент России Владимир Путин посетит аннексированный Крым и Севастополь 18 марта, пока в Брюсселе будет проходить заседание, посвященное 5-й годовщине аннексии Крыма.
Мир
16.03.2019
В Париже задержали почти 200 протестующих
В протестных акциях в столице Франции в субботу принимает участие около 10 тысяч человек, подсчитали в МВД.
Мир
16.03.2019
Латвия продолжит поддерживать Украину – МИД
Глава МИД Латвии подтвердил позицию страны о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.
Мир
15.03.2019
США вслед за ЕС расширили санкции против России
В санкционные списки США внесены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией.
Мир
14.03.2019
Boeing остановил поставки самолетов 737 MAX
Ранее десятки стран, в том числе и Украина, закрыли воздушное пространство для самолетов этого типа.
Мир
14.03.2019
Парламент Британии проголосовал против нового референдума о Brexit
На референдуме британцам предлагалось бы проголосовать, выходить ли из ЕС на условиях, которые согласует парламент, либо нет.
Мир
14.03.2019
Парламент Британии перенес дату Brexit
Если Великобритании потребуется перенос Brexit на более длительный срок, то стране нужно участвовать в выборах в Европарламент, предложила Тереза Мэй.
Мир
13.03.2019
Пассажир снял на видео удар молнии в самолет
Инцидент произошел фактически сразу после взлета воздушного судна. В целях безопасности самолет пошел на посадку.