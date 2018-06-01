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01.06.2018

Суд в Германии частично отклонил иск против "Северного потока-2"

Источник: DW

Компания Nord Stream 2 может продолжить строительство газопровода"Северный поток - 2" у побережья Германии, начатое 15 мая. Верховный административный суд Грайфсвальда 31 мая отклонил ходатайство экологического объединения Nabu, которое требовало принять промежуточное постановление, чтобы не допустить начала строительных работ, сообщила представитель суда в пятницу, 1 июня. Решение суда не подлежит обжалованию. Теперь суд примет решение по иску в ходе его рассмотрения по существу, дата судебного заседания еще не назначена.

По словам представителя суда, ввиду сложности фактических и правовых аспектов суд был не в состоянии в ходе ускоренной процедуры решить вопрос о законности разрешения на строительные работы в прибрежных водах Германии. Однако суд придерживается мнения, что общественный интерес обеспечения энергетической безопасности и аргументы компании Nord Stream 2 превалируют над аргументами Nabu.

Экологи протестуют против решения суда

Экологическое объединение отреагировало на решение суда резкой критикой. "Видимо, деньги важнее экологии", - заявил глава Nabu Лейф Миллер (Leif Miller). По его словам, удивительно, что суд следует устаревшим аргументам компании Nord Stream 2, а не мнениям ведущих экспертов в сфере энергетики. Кроме того, решение суда трудно осознать, поскольку несколько дней работ привели к массивному загрязнению побережья, заявил Миллер.

Строительные работы были приостановлены 27 мая после того, как на пляжах у Грайфсвальда были обнаружены в большом объеме смазочные материалы.

В своем иске, поданном 11 июня, Nabu утверждает, что сооружение "Северного потока-2" нанесет "непоправимый ущерб хрупкой экосистеме". Экологи также считают, что строительство нового газопровода излишне, поскольку в Европе недостаточно высокий спрос на российский газ. В свою очередь, в Nord Stream 2 указали, что Горное управление Штральзунда выдало разрешение на строительство, удостоверившись в экологической безвредности работ по сооружению "Северного потока-2".

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