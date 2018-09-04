Суд в Греции постановил выдать Винника России

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Верховный суд в Афинах во вторник, 4 сентября, вынес решение о выдаче россиянина Александра Винника властям РФ. Письменное решение, вынесенное по второму запросу Генпрокуратуры РФ, будет отослано 14 сентября, когда и вступит в силу. Винник обвиняется в причастности к ряду преступлений в сфере компьютерной информации. Сам фигурант дела изъявлял согласие с экстрадицией в Россию, которую, однако официально должен утвердить министр юстиции Греции.

Ранее, 13 июля, суд греческого города Салоники в пятницу, 13 июля, удовлетворил запрос властей Франции о выдаче Винника. Французские власти обвиняют россиянина в отмывании денег, а также в мошенничестве. Следствие считает, что Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими по этому делу признаны 5,7 тысячи человек по всему миру, из которых 100 граждан Франции. При этом защита россиянина утверждает, что французские правоохранители не смогли предоставить доказательств вины Винника во вменяемых ему преступлениях, а экстрадиция их подзащитного во Францию имеет целью его выдачу США. Еще раньше суд в Салониках постановил выдать Винника американским властям.