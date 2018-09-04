Суд в Греции постановил выдать Винника России
Источник: DW
Верховный суд в Афинах во вторник, 4 сентября, вынес решение о выдаче россиянина Александра Винника властям РФ. Письменное решение, вынесенное по второму запросу Генпрокуратуры РФ, будет отослано 14 сентября, когда и вступит в силу. Винник обвиняется в причастности к ряду преступлений в сфере компьютерной информации. Сам фигурант дела изъявлял согласие с экстрадицией в Россию, которую, однако официально должен утвердить министр юстиции Греции.
Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Ранее суд присяжных в Сан-Франциско предъявил ему обвинение в отмывании денег через биткоины. По данным американских властей, подозреваемый и его компании отмывали деньги на общую сумму не менее 4 миллиардов долларов. Россиянин с 2011 года управлял организацией, которая занималась киберпреступностью. Винник вел бизнес на территории США без соблюдения законодательных норм по защите от отмывания денег и других преступлений, указало далее американское министерство.