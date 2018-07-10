Суд в Испании лишил Пучдемона и еще пятерых политиков депутатских мандатов

В то же время судья предоставил возможность партиям, представленным во вновь избранном парламенте Каталонии, заменить отстраненных политиков другими депутатами, к которым у властей Испании нет претензий.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Всего под следствием оказалось 25 человек, причем Карлесу Пучдемону и четырем его сторонникам удалось бежать в Бельгию. 25 марта Пучдемон он был задержан в Германии, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. Немецкому суду предстоит решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.