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04.09.2018

Суд в Киеве продлил арест Савченко до конца октября

Источник: DW

Шевченковский районный суд города Киева принял решение о продлении до 30 октября содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина". Савченко должна была выйти на свободу 7 сентября.

Ранее суд отказал в передаче обвиняемой в подготовке теракта Савченко на поруки 23 лицам,сообщает "РБК-Украина".  Институт передачи на поруки предусмотрен Уголовным кодексом Украины и предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление небольшой и средней тяжести, при условии раскаяния и оправдания доверия коллектива.

В настоящее время защита Савченко и сама обвиняемая продолжают изучать материалы дела.  Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Валентина Рубана, который проходит по одному делу с Надеждой Савченко,  уже завершил ознакомление с делом, о чем 30 августа уведомил следствие. 

Досудебное расследование в отношении Савченко и Рубана завершено

После предыдущего судебного заседания,  продлившего ее арест до 7 сентября, Савченко заявила в интервью DW, что "хорошо знала заранее, что так будет" и никаких "неожиданностей не случилось". Проведенная ранее проверка Савченко на полиграфе подтвердила намерение депутата провести теракт в здании Верховной рады. 

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении досудебного расследования дела Владимира Рубана и Надежды Савченко.

Cавченко находится под арестом с 23 марта 2018 года, Рубан - с 8 марта.  22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины обвиняет депутата сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создании террористической группы или террористической организации", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

 

 

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