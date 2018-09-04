Суд в Киеве продлил арест Савченко до конца октября

Источник: DW

Шевченковский районный суд города Киева принял решение о продлении до 30 октября содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина". Савченко должна была выйти на свободу 7 сентября.

Ранее суд отказал в передаче обвиняемой в подготовке теракта Савченко на поруки 23 лицам,сообщает "РБК-Украина". Институт передачи на поруки предусмотрен Уголовным кодексом Украины и предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление небольшой и средней тяжести, при условии раскаяния и оправдания доверия коллектива.

В настоящее время защита Савченко и сама обвиняемая продолжают изучать материалы дела. Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Валентина Рубана, который проходит по одному делу с Надеждой Савченко, уже завершил ознакомление с делом, о чем 30 августа уведомил следствие.

Досудебное расследование в отношении Савченко и Рубана завершено

После предыдущего судебного заседания, продлившего ее арест до 7 сентября, Савченко заявила в интервью DW, что "хорошо знала заранее, что так будет" и никаких "неожиданностей не случилось". Проведенная ранее проверка Савченко на полиграфе подтвердила намерение депутата провести теракт в здании Верховной рады.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении досудебного расследования дела Владимира Рубана и Надежды Савченко.

Cавченко находится под арестом с 23 марта 2018 года, Рубан - с 8 марта. 22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины обвиняет депутата сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создании террористической группы или террористической организации", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".