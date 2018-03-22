Суд в Лондоне разрешил передать образцы крови Скрипаля экспертам ОЗХО

Источник: DW

Лондонский суд, защищающий интересы недееспособных лиц, в четверг, 22 марта, разрешил передать образцы крови экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые занимаются расследованием инцидента и установлением виновных.

В силу того, что пострадавший не в состоянии самостоятельно дать согласие на указанную процедуру, этот вопрос решался представителями судебной инстанции. В итоге судья Дэвид Уильямс постановил, что подобные действия будут в интересах пострадавшего. По оценкам сотрудников организации, на проведение анализа, вероятнее всего, потребуется до трех недель.

Кроме того, Уильямс заявил о целесообразности того, чтобы специалистам ОЗХО были направлены копии медицинских документов бывшего агента и его дочери Юлии. В вердикте суда отмечается, что медикам пока непонятно, какими могут быть долгосрочные последствия яда для состояния здоровья потерпевшего. Не исключено, что в кратчайшие сроки оно может еще более ухудшиться, в связи с чем врачи опасаются необратимых последствий и последующего летального исхода.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.