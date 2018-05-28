28.05.2018
Суд в Москве заочно арестовал украинского нардепа
Источник: Корреспондент.net
Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата, члена коллегии МВД Украины и бывшего советника главы министерства Антона Геращенко. Об этом в понедельник, 28 мая, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
Соответствующее решение было вынесено 22 мая.
Против Геращенко возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганды терроризма с использованием СМИ и сети Интернет. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.
"Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории России", - сообщила Царева.
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