Суд в Одессе отменил решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Коломойским

Источник: Українські новини

Киевский районный суд Одессы отменил решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Игорем Коломойским в украинских и заграничных судах.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Национального банка.

"Данная обеспечительная мера отменена", - сказали в пресс-службе.

Отметим, решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Игорем Коломойским в украинских и заграничных судах было принято 4 января.

Тогда же Киевский райсуд Одессы открыл производство по иску Коломойского к НБУ, Министерству финансов, Приватбанку, Kroll Associates U.K., AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, "Астерс Консалт" и "Астерс" о защите чести и деловой репутации.

Коломойский просит опровергнуть информацию, распространенную в сюжете одесской телекомпании "АРС" от 21 декабря 2016 года.

В данном сюжете шла речь о том, что Коломойский "вывез из Украины столько средств, сколько Украина в течение 3 лет потратила на оборону".