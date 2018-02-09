Суд в Париже подтвердил исключение Ле Пена из "Национального фронта"

Источник: DW

Апелляционный суд в Версале под Парижем подтвердил исключение французского политика Жан-Мари Ле Пена из основанной им крайне правой партии "Национальный фронт" (НФ). Об этом сообщается на сайте партии в пятницу, 9 февраля.

Вместе с тем суд сохранил за Ле Пеном статус почетного председателя партии, который, как отмечает информагентство dpa, позволяет ему участвовать во встречах руководства НФ. Однако партия планирует 10 марта на конгрессе в Лилле принять новый устав, отменяющий этот статус. Ле Пен в свою очередь заявил в интервью AFP, что намерен принять участие в конгрессе, несмотря на то, что в НФ не признают за ним это право. Председатель партии Марин Ле Пен выступает за лишение отца статуса почетного председателя партии.

Антисемитские высказывания

89-летний Жан-Мари Ле Пен был исключен из рядов НФ в августе 2015 года за свои антисемитские и прочие провокационные высказывания. Последней каплей стало то, что он назвал газовые камеры лишь "деталью" истории и призвал Францию наладить отношения с Россией, чтобы спасти "белый мир". В ноябре 2016 года суд в Нантере под Парижем признал правомочным исключение Ле Пена из НФ.

Руководство созданного в 1972 году "Национального фронта" в 2011 году перешло к дочери его основателя Марин Ле Пен. Она старалась максимально дистанцироваться от отца, порочившего репутацию партии своими расистскими и антисемитскими заявлениями.