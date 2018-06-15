Суд в Вашингтоне арестовал Манафорта

Источник: Корреспондент.net

Федеральный суд Вашингтона постановил взять под стражу Пола Манафорта – бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.

Окружной судья Эйми Берман Джексон пересмотрел свое решение о содержании Пола Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу. Это сделано с учетом недавней информации о попытках Манафорта оказать давление на свидетелей.

Также судья отменил залог для Манафорта в 10 млн долларов.

Напомним, Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.

В феврале 2018 года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 млн долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказывается признать свою вину.

Как известно, в США спецпрокурор Роберт Мюллер проводит расследованиепредполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.