Суд восстановил старую норму потребления газа

Источник: Корреспондент.net

Окружной административный суд Киева восстановил действие старой нормы потребления газа населением при отсутствии счетчика. Возвращенная в силу норма втрое больше действующей сейчас.

С учетом судебного вердикта норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовую плиту при наличии центрального горячего водоснабжения, равна 9,8 кубометра/месяц на человека (вместо 3,3 кубометра). Для домохозяйств с плитой и без центрального горячего водоснабжения - 18,3 кубометра (вместо 5,4 кубометра), а с плитой и водонагревателем - 23,6 кубометра (вместо 10,5 кубометра).

Дело рассматривалось по иску Хмельницкгаза. Суд отменил постановление Кабмина № 203 от 23 марта 2016 года и вернул в силу постановление КМ № 619 от 8 июня 1996 года в первоначальном виде. Аргументируя свое решение, суд сослался, что постановление № 203 принималось с нарушениями, не анализировались последствия, не было согласования с Государственной регуляторной службой Украины.