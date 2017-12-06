Суд взял под стражу соратника Саакашвили Дангадзе на 2 месяца без права залога

Источник: 112.ua

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения соратнику Михеила Саакашвили Севериону Дангадзе в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внести залог.

Адвокаты будут обжаловать решение в Апелляционном суде и говорят, что не услышали сегодня никаких доказательств по делу. Сам Северион Дангадзе говорит, что считает это дело политическим давлением на него и Саакашвили. Также он отмечает, что от следствия не скрывается.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган добавила в Facebook, что статья "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" не предусматривает права залога.

"Решением Печерского суда Северион Дангадзе арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога (ч. 2 ст. 110 УК Украины не предусматривает альтернативы залога)", - заявила Сарган.

Отметим, что прокуроры утверждают, что Дангадзе якобы по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к беглому бизнесмену времен Виктора Януковича Сергею Курченко с предложением финансирования деятельности Саакашвили, за это он якобы обещал выполнить бизнес-интересы Курченко.