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06.07.2018

Суд запретил проверку переселенцев по месту регистрации

Источник: Корреспондент.net

Внутренне перемещенные лица больше не должны проходить проверки. Киевский апелляционный административный суд отменил соответствующие нормативные акты Кабмина.

Отмечается, что ни один орган власти больше не имеет права осуществлять соответствующие проверки перемещенных лиц.

"С учетом требований части 2 статьи 19 Конституции Украины, это означает, что ни органы социальной защиты населения, ни другие органы власти, местного самоуправления, ни какие-либо учреждения, организации, предприятия, начиная с 5 июля 2018 не вправе проводить проверки переселенцев", - прокомментировал данное решение юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Чекарев.

В УХСПЧ признали, что в июне 2016 года Кабмин усложнил порядок получения пенсий переселенцами. Нормативные акты сделали невозможным получение как пенсий, так и материальной помощи лицами, не прошедшими проверку. Суть проверки состояла в том, что представители органов соцзащиты должны были прийти к переселенцам домой и составить акт о факте наличия лица по месту его регистрации.

"Нормативные акты фактически сделали невозможным передвижение переселенцев, в том числе пребывание их за рубежом, прикрепили их к месту регистрации. В итоге, многие переселенцы-пенсионеры лишились пенсий, заработанных многолетним трудом, уплачивая средства в Пенсионный фонд Украины", - отмечают в УХСПЧ.

Отменить законодательные акты, связывающие регистрацию переселенцев и социальные выплаты, призывали и другие международные правозащитные институты, в том числе, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Парламентская ассамблея Совета Европы.

В суде указанные постановления Кабмина опротестовал "Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан". Он подал иск от имени пенсионера-переселенца, бывшего председателя УХСПЧ Николая Козырева. Представлял интересы истца адвокат Евгений Чекарев. Окружной административный суд города Киева 26 июня 2017 года удовлетворил иск и отменил нормативные акты Кабмина. Правительство подало апелляционную жалобу, но суд ее не поддержал.

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