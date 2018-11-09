Суд запретил Северным потокам платить Газпрому

Источник: Корреспондент.net

Суд в Швейцарии принял решение запретить компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG проводить любые выплаты в адрес российского Газпрома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Газпрома в пятницу, 9 ноября.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию украинского Нафтогаза.

"В результате запрета все выплаты от этих компаний Газпрому направляются на швейцарских приставов", – говорится в сообщении.

По данным Газпрома, украинская компания также пыталась арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, но эти попытки "пока были безуспешны".

Напомним, компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG были созданы для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопроводов Северный поток и Северный поток‑2. Их штаб-квартиры находятся в швейцарском городе Цуг.